Трамп заявил о разносе ВСУ армией России

Трамп: Россия буквально разносит ВСУ на поле боя

Россия и ее армия «буквально разносит» Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя, и по этой причине Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас буквально "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — отметил глава государства.

В связи с успехами армии России Трамп пригрозил введением новых пошлин, а также ограничений против банковского сектора.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что главным вопросом в урегулировании конфликта на Украине является проблема его первопричин. При этом российский лидер подчеркнул, что прекращение огня позволит установить полноценный мир, а не краткосрочное окончание боевых действий.