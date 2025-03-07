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17:49, 7 марта 2025Мир

Трамп заявил о разносе ВСУ армией России

Трамп: Россия буквально разносит ВСУ на поле боя
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия и ее армия «буквально разносит» Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя, и по этой причине Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас буквально "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение», — отметил глава государства.

В связи с успехами армии России Трамп пригрозил введением новых пошлин, а также ограничений против банковского сектора.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что главным вопросом в урегулировании конфликта на Украине является проблема его первопричин. При этом российский лидер подчеркнул, что прекращение огня позволит установить полноценный мир, а не краткосрочное окончание боевых действий.

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