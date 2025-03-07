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17:51, 7 марта 2025Экономика

ЦБ снизил официальный курс доллара и повысил курс евро

ЦБ установил официальный курс доллара на 10 марта на отметке в 89,14 рубля
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) снизило официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 10 марта. Котировки американской валюты установлены на уровне 89,14 рубля, говорится на сайте регулятора.

Для сравнения: в пятницу, 7 марта, официальный курс доллара составлял 89,57 рубля. Новые значения оказались на 44 копейки ниже.

Официальный курс евро на 8-10 марта установлен на уровне 96,86 рубля. По отношению к предыдущему курсу он вырос на 26 копеек. Юань, официальный курс которого составил 12,24 рубля, продемонстрировал снижение на пять копеек.

По курсу Банка России осуществляются расчеты по многим инструментам, включая замещающие облигации и фьючерсы на американскую и европейскую валюты.

Эксперты ранее обосновывали существующую динамику присутствием на рынке негативных настроений, связанных с уменьшением надежд на скорое прекращение боевых действие на Украине. Шансы заключить мирное соглашение снизились на фоне перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, отмечали они.

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