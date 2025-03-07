Туристы провалились под лед озера в Германии

Туристы из Индии провалились под лед озера в Германии

По меньшей мере 16 туристов из Индии провалились под лед озера в Германии. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Инцидент произошел в федеральной земле Бавария. Отмечается, что трое человек полностью ушли в воду, некоторые из них сильно переохладились. Остальным удалось выбраться на лед самостоятельно.

Одного из пострадавших даже пришлось реанимировать. Путешественник получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. В ходе операции по спасению туристов было задействовано несколько полицейских вертолетов.

Ранее российский турист упал с 10-метровой скалы в Троицке в Челябинской области на замерзшую реку и выжил. Пострадавшего заметили находившиеся неподалеку подростки и рыбак.