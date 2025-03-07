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03:16, 7 марта 2025Бывший СССР

Удар авиабомбами по пункту временной дислокации ВСУ попал на видео

Опубликовано видео ударов авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по пункту временной дислокации украинских войск на Херсонском направлении с помощью авиационных бомб ФАБ-500. Кадры авиаудара по Вооруженным силам Украины (ВСУ) опубликовал Telegram-канал «Запорожский фронт».

На видео можно заметить мощный взрыв, снятый с разных ракурсов, а затем — последствия ударов по пункту временной дислокации ВСУ.

Ранее появились кадры удара фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации ВСУ в селе Комар. Как следует из публикации, под удар попала 37-я отдельная бригада морской пехоты украинских войск.

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