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11:07, 7 марта 2025Бывший СССР

Удар «Искандером» по Кривому Рогу описали фразой «получили билеты к Бандере»

Шлепченко заявил, что в Кривом Роге «Искандер» ударил по уважаемым людям
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Накануне, 6 марта, был нанесен ракетный удар по гостинице в Кривом Роге. Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко заявил, что Российская армия ударила «Искандером» по «уважаемым людям».

«Если туда прилетело и там вокруг этого здания есть суета, то, значит, уважаемые люди получили билеты к Бандере», — заявил он.

При этом Шлепченко отметил, что говорить о нахождении там французских военных нельзя, так как подтверждения этой информации нет.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

6 марта в Кривом Роге по гостинице был нанесен ракетный удар. Двум людям не удалось выжить, еще семь получили ранения.

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