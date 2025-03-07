Ушедший гулять подросток нашелся в российском городе спустя 18 лет

Полиция задержала мужчину, пропавшего без вести 18 лет назад в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В сентябре 2007 года на тот момент 14-летний Дмитрий Егоров ушел гулять, но домой так и не вернулся. Родственники сообщили о пропаже подростка в полицию.
6 марта в паспортный стол обратился мужчина с просьбой поменять документы. При проверке выяснилось, что это исчезнувший юноша. Правоохранительные органы проводят проверку с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.
3 марта сообщалось, что в Нижнем Новгороде 15-летняя школьница надела все черное и бесследно исчезла.