Ушедший гулять подросток нашелся в российском городе спустя 18 лет

Полиция задержала мужчину, пропавшего в Санкт-Петербурге 18 лет назад

Полиция задержала мужчину, пропавшего без вести 18 лет назад в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В сентябре 2007 года на тот момент 14-летний Дмитрий Егоров ушел гулять, но домой так и не вернулся. Родственники сообщили о пропаже подростка в полицию.

6 марта в паспортный стол обратился мужчина с просьбой поменять документы. При проверке выяснилось, что это исчезнувший юноша. Правоохранительные органы проводят проверку с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.

3 марта сообщалось, что в Нижнем Новгороде 15-летняя школьница надела все черное и бесследно исчезла.