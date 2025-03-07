Узнавшая о судьбе сына россиянка оставила работу и уехала на СВО

Жительница Ноябрьска оставила работу и уехала на СВО, когда не стало ее сына

Жительница города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Наталья Серебрякова оставила работу и уехала на специальную военную операцию (СВО), когда узнала о судьбе сына. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества» на Ямале в Telegram-канале.

Россиянка обратилась в организацию, когда перестала получать весточки от сына-военнослужащего. Сотрудники фонда помогли ей составить необходимые обращения в военно-следственные органы, военную полицию и Международный красный крест.

Когда жительница Ноябрьска выяснила, что ее сына не стало, сотрудники «Защитников Отечества» оказали ей необходимую психологическую и юридическую помощь, а также посодействовали в оформлении необходимых документов для получения мер поддержки.

Женщина решила стать медсестрой и продолжить дело сына. Серебряковой уже выдали удостоверение ветерана боевых действий.

Ранее сообщалось, что вынесшая мужа-штурмовика с поля боя участница специальной военной операции, полевой медик Айдысмаа Монгуш отказалась возвращаться на фронт.