В Британии поддержали создание фонда для финансирования обороны Европы

Глава МИД Британии Лэмми: Лондон открыт к созданию фонда для обороны Европы

Великобритания поддерживает создание общего фонда для финансирования мер по укреплению европейской обороны. Лондон открыт к присоединению к такой системе, рассказал глава британского МИД Дэвид Лэмми в интервью Financial Times.

Так, министр указал, что для обеспечения обороны Европы потребуется новый многосторонний фонд. При этом Британия готова присоединиться к совместному финансированию военных расходов.

«Нам нужно больше многосторонних механизмов в этой области. Мы в Великобритании открыты к этим инициативам, потому что речь идет о европейской обороне», — отметил Лэмми.

В конце февраля издание FT написало, что страны Европы начали спешно обсуждать создание банка перевооружения региона и фонда общеевропейского финансирования обороны, в котором должна принять участие Британия.

Накануне сообщалось, что лидеры государств Европейского союза согласовали предложенный Еврокомиссией план милитаризации Европы на сумму 800 миллиардов евро в ходе саммита в Брюсселе.