В Британии решили избавиться от пентхауса знаменитой рок-звезды

В Лондоне продадут бывший пентхаус участницы Fleetwood Mac Макви за $9 млн

В Лондоне выставили на продажу бывший пентхаус английской клавишницы, участницы рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви. Стоимость объекта составила девять миллионов долларов, передает Robb Report.

Дом, в котором расположен пентхаус, находится в элитном жилом районе Белгрейвия. Макви приобрела его в 2015 году. Внутри жилья есть три спальни, гостиная, просторная кухня и отдельная столовая, а на крыше — собственный сад с красивым видом на город. Интерьер оформлен преимущественно в белых и кремовых тонах с яркими акцентами.

Ранее в США выставили на продажу дом, который прежде принадлежал культовому певцу Элвису Пресли. Объект находится в Лос-Анджелесе, его стоимость составляет 24,5 миллиона долларов.