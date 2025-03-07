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13:14, 7 марта 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о наступлении ВС России в направлении Днепропетровской области

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ продвигаются к Днепропетровской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются от Селидово по направлению к Днепропетровской области. О наступлении Вооруженных сил России к административной границе региона рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Идет движение от Селидова, такое мощное движение в сторону Днепропетровской области. Там уже от некоторых населенных пунктов считаные километры фактически остались до границы», — заявил Кимаковский.

Он добавил, что российские войска уже начали вести огонь по военным объектам на территории Днепропетровской области.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские военные начали бои за село рядом с Днепропетровской областью. Отмечается, что село Вольное Поле находится в пяти километрах от границы региона.

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