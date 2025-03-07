В ЕС назвали Украину причиной разрушения Европы

Премьер Венгрии Орбан: Финансирование Украины разрушит Европу

Продолжение финансирования военной помощи Украине разрушит Европу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает Reuters.

«То, что Европейский союз (ЕС) хочет поддержать Украину сейчас, одновременно при этом увеличивая расходы сообщества на оборону, разрушит Европу (...). Если сейчас США прекратят финансирование [Украины], то почему у других 26 государств — членов ЕС будет шанс довести этот конфликт до конца?» — отметил глава венгерского правительства.

Ранее саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления по поддержке Украины из-за оппозиции Венгрии. В итоговом документе встречи отмечается, что Европейский совет вернется к обсуждению этой темы на следующей неделе.

