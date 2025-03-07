В Киевской области раздались взрывы

В Киевской области прозвучали взрывы

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский канал ТСН в Telegram.

Подробности случившегося не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Полтаве. По данным украинских СМИ, они также были слышны в Харькове и Одессе.

До этого в Днепропетровской области взорвался металлургический завод «Каметсталь». Сообщалось, что произошедшее связано с «нарушением технологического процесса».