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03:22, 7 марта 2025Бывший СССР

В Киевской области раздались взрывы

В Киевской области прозвучали взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский канал ТСН в Telegram.

Подробности случившегося не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Полтаве. По данным украинских СМИ, они также были слышны в Харькове и Одессе.

До этого в Днепропетровской области взорвался металлургический завод «Каметсталь». Сообщалось, что произошедшее связано с «нарушением технологического процесса».

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