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14:25, 3 марта 2025Бывший СССР

В Днепропетровской области взорвался завод

В Днепропетровской области взорвался завод «Каметсталь»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Каменском Днепропетровской области взорвался металлургический завод «Каметсталь». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Сообщается, что произошедшее связано с «нарушением технологического процесса». На кадрах видно, как на одном из этажей происходит взрыв. Здание уцелело.

Ранее в районе города Белгород-Днестровский в Одесской области произошли взрывы. Отмечается, что незадолго до этого появились данные о ракетной атаке на регион.

До этого в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте. На каком именно, не уточняется.

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