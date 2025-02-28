В Одесской области произошли взрывы

В районе Белгород-Днестровского Одесской области Украины произошли взрывы

В районе города Белгород-Днестровский в Одесской области на юге Украины произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«О взрывах в районе Белгород-Днестровского Одесской области сообщают местные паблики», — говорится в сообщении, опубликованном 28 февраля в 18:40. Отмечается, что незадолго до этого появились данные о ракетной атаке на регион.

Перед этим глава одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер также призвал жителей города пройти в укрытия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в 18:35.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по мосту в Затоке Одесской области. Отмечается, что он является одним из ключевых логистических узлов для доставки вооружений и боеприпасов от стран НАТО на Украину.