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19:24, 28 февраля 2025Бывший СССР

В Одесской области произошли взрывы

В районе Белгород-Днестровского Одесской области Украины произошли взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В районе города Белгород-Днестровский в Одесской области на юге Украины произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«О взрывах в районе Белгород-Днестровского Одесской области сообщают местные паблики», — говорится в сообщении, опубликованном 28 февраля в 18:40. Отмечается, что незадолго до этого появились данные о ракетной атаке на регион.

Перед этим глава одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер также призвал жителей города пройти в укрытия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в 18:35.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по мосту в Затоке Одесской области. Отмечается, что он является одним из ключевых логистических узлов для доставки вооружений и боеприпасов от стран НАТО на Украину.

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