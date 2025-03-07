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20:42, 7 марта 2025Россия

В Курской области пообещали помощь следствию по делу «зубов дракона»

Хинштейн пообещал помощь следствию по делу о некачественных «зубах дракона»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Правительство Курской области поможет следствию в деле о нарушениях при строительстве оборонных сооружений — бетонных пирамид, которые называют «зубами дракона». Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Ранее по результатам экспертизы качества установленной на границе с Украиной линии обороны возбудили уголовное дело. Заказчиком работ оказалось АО «Корпорация развития Курской области».

«Хочу подчеркнуть: правительство Курской области оказывает и будет оказывать всю возможную поддержку следствию, правоохранительным и надзорным органам в наведении порядка. Мы не только не намерены что-то скрывать, напротив — заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», — прокомментировал ситуацию Хинштейн.

Чиновник сделал акцент на том, что коррупционеры могут не рассчитывать на какое-либо снисхождение. Он добавил, что это имеет серьезное значение для безопасности в приграничном регионе.

Ранее Хинштейн рассказал о своем награждении. Он заявил, что получил Почетный знак директора Росгвардии, который, по его словам, считается одной из самых важных наград силового ведомства.

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