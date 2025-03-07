В Москве пенсионерка в отместку устроила пожар в квартире и отравила соседей

Shot: В Москве пенсионерка в отместку сожгла квартиру, пострадали трое соседей

В Москве пенсионерка «в отместку» устроила пожар в своей квартире в многоэтажном доме. В результате пострадали три человека и кот, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, инцидент произошел на Профсоюзной улице в районе Теплого Стана. Накануне дочь одной из пожилых жительниц дома вернулась из рехаба. У нее произошел серьезный конфликт с матерью, в ходе которого она избила родительницу. Пенсионерка «в отместку» устроила пожар в квартире на втором этаже, закрыла дверь и ушла.

Как утверждают соседи, и мать, и дочь психически нездоровы.

Пожар вызвал сильное задымление в подъезде дома. Самостоятельно эвакуироваться из квартир смогли десять человек, остальным жильцам помогли сотрудники МЧС. В результате произошедшего пострадали три человека: две 20-летние девушки и 67-летняя женщина. Их госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с диагнозом «отравление продуктами горения». Кроме того, спасатели вынесли из огня кота. Домашнее животное с трудом удалось откачать.

Что касается квартиры, где произошел пожар, то она выгорела дотла. Сама поджигательница не пострадала.

Ранее в частном доме в подмосковном Долгопрудном нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни. Пожилая женщина, предварительно, страдала большим числом хронических заболеваний. Ее сын, помимо наличия у него психического расстройства, злоупотреблял алкоголем.