В Москве прошла самая теплая ночь за 77 лет

Синоптик Тишковец: Ночь 7 марта в Москве стала самой теплой за 77 лет

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой минимум за последние 77 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, 7 марта столбик минимального термометра на метеостанции ВДНХ зафиксировал показатель в плюс 6,4 градуса — это на 0,9 градуса выше, чем прежний рекорд теплой ночи, установленный в 2020 году. «На метеостанции Балчуг минимальная температура составила плюс 6,9, Строгино — плюс 5,8, Тушино — плюс 5,6, Бутово — плюс 5,5. В Подмосковье разброс ночных температур составил от плюс 4,9 в Черустях до плюс 6,7 в Ново-Иерусалиме», — рассказал эксперт.

Тишковец отметил, что данный температурный фон на 12 градусов теплее климатической нормы марта — минус 5,6 градуса, — а также на 4,7 градуса теплее апрельской в плюс 1,7 градуса. Таким образом, значение скорее соответствует майскому, норма для которого — плюс 7,6 градуса. Специалист пояснил, что ночные оттепели в начале марта в столице происходят достаточно редко, в среднем раз в десятилетие, так что в ближайшие несколько дней москвичам и жителям Русской равнины стоит готовиться к новым температурным рекордам.

Ранее в этот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что с середины следующей недели в столице прогнозируется откат к зимней погоде.