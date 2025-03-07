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16:46, 7 марта 2025Экономика

В Москве змея решила прокатиться в лифте

В лифте жилого дома в Москве обнаружили змею
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Житель жилого дома в Москве обнаружил в лифте змею. О происшествии в столице сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ в сообществе во «ВКонтакте».

Дом, в котором нашли змею, расположен на улице Цюрупы в районе Черемушки. Обнаруживший рептилию жилец вызвал сотрудников экстренных служб утром 7 марта. Спасатели установили, что размер змеи составляет 20 сантиметров, а ее окрас соответствует окрасу молочных змей — разновидности королевской змеи. Этот вид не является ядовитым.

«Королевская особа была совершенно безвредна и не агрессивна. Возможно, чешуйчатая просто ехала на прогулку, почуяв весну», — отметили в пресс-службе. Змею отправили в Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее на территории бывшего экскаваторного завода в подмосковном городе Дмитрове поймали лося по кличке Леха. Животное решили увезти подальше от людного места.

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