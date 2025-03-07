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13:09, 7 марта 2025Путешествия

В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в пятницу и субботу, 7 и 8 марта, в горах республики будет лавиноопасно. В этот период на территории Алагирского района прогнозируется возникновение ЧС, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и объектов инфраструктуры. Кроме того, возможно перекрытие дорог, мостов и тоннелей.

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В связи с этим спасатели призвали соблюдать все необходимые меры безопасности. «Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. В МЧС уведомили, что до 8 марта в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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