В России женщина подорвалась на мине «Лепесток»

Врио главы Курской области Хинштейн: Женщина наступила на мину-лепесток

В Льговском районе Курской области женщина наступила на мину «Лепесток» и попала в больницу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Сегодня женщина 1979 года рождения в Льговском районе наступила на мину-лепесток. С минно-взрывной травмой и трамвой стопы она доставлена в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.

По его информации, жизни женщины ничего не угрожает. Губернатор обратился к жителям Курской области и призвал не возвращаться в «серую зону» приграничья, так как там реально опасно из-за попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать мирных жителей.

Ранее в Курской области машина с супружеской парой подорвалась на мине в Курской области. ЧП произошло в Рыльском районе, когда легковой автомобиль наехал на взрывное устройство. Женщину спасти не удалось.