Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:04, 7 марта 2025Россия

В России женщина подорвалась на мине «Лепесток»

Врио главы Курской области Хинштейн: Женщина наступила на мину-лепесток
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Льговском районе Курской области женщина наступила на мину «Лепесток» и попала в больницу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Сегодня женщина 1979 года рождения в Льговском районе наступила на мину-лепесток. С минно-взрывной травмой и трамвой стопы она доставлена в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.

По его информации, жизни женщины ничего не угрожает. Губернатор обратился к жителям Курской области и призвал не возвращаться в «серую зону» приграничья, так как там реально опасно из-за попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать мирных жителей.

Ранее в Курской области машина с супружеской парой подорвалась на мине в Курской области. ЧП произошло в Рыльском районе, когда легковой автомобиль наехал на взрывное устройство. Женщину спасти не удалось.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Выбора нет». Трамп считает, что Украине придется пойти на мирную сделку с Россией

    Россиян предостерегли от потенциальной опасности популярного косметического средства

    Разгадана тайна болезни Бетховена

    Стало известно об ухудшении положения группировки ВСУ в Курской области

    Глава МИД Китая пригрозил США

    Трамп призвал Илона Маска использовать «скальпель вместо топора»

    На Украине загорелось газохранилище после ракетного удара

    Обманывавшие семьи с больными детьми лжеврачи попали под суд

    Тренер рассказала о правильном питании после спортивной нагрузки

    Украина выпустила десятки беспилотников за ночь по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше