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13:44, 7 марта 2025Экономика

В России подешевела мука

Минсельхоз РФ: Отпускные цены на муку снизились за месяц на 0,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Отпускные цены на муку, по данным на 5 марта, снизились в России за месяц на 0,5 процента, до 26,7 рубля за килограмм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве также отметили, что в указанный период стоимость килограмма хлеба из пшеничной муки «показала околонулевую динамику», составив 69 рублей.

«Стабильная ценовая ситуация на рынке обусловлена в том числе высокими показателями производства», — заявили в министерстве. Там уточнили, что в прошлом году в России муки было выпущено на 103 тысячи тонн (в целом 9,9 миллиона), а хлеба и хлебобулочных изделий — на 7,9 тысячи тонн (в целом 6,3 миллиона) больше, чем в 2023-м.

Ранее в пятницу, 7 марта, «Коммерсантъ» обнародовал материал, в котором рассказывается о февральском письме министра сельского хозяйства Оксаны Лут президенту Владимиру Путину. Как написали журналисты, в послании, в частности, говорится о том, что цены на продовольственную пшеницу мукомольного качества могут выйти за пределы допустимых максимумов, после достижения которых «государством проводятся товарные интервенции».

Позднее в Минсельхозе указали, что в случае урожая зерновых ниже ожиданий в ведомстве готовы к введению дополнительных нетарифных мер регулирования зернового рынка и снижения цен в случае их незапланированного роста. При этом в министерстве подчеркнули, что урожай зерна в 2024 году вошел в пятерку лучших за всю историю страны, что позволяет обеспечивать потребности перерабатывающих предприятий, в том числе в продовольственной пшенице.

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