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14:34, 7 марта 2025Экономика

В России подсчитали количество женщин-предпринимателей

«Известия»: В России насчитали почти два миллиона предпринимательниц
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Количество женщин, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, выросло до 1,8 миллиона человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Корпорацию малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, доля женского бизнеса выросла до 41,4 процента от общего числа предпринимателей. Год назад эта доля составляла 41,2 процента.

При этом в ряде регионов России доля женщин, зарегистрировавших свое ИП, превысила среднероссийский показатель. В лидерах оказались Луганская народная республика (57,8 процента), Донецкая народная республика (55,5 процента), Тыва (55,1 процента), Запорожская область (52,1 процента) и Бурятия (50 процентов). В абсолютных значениях больше всего женщин-предпринимателей насчитали в Москве — 194 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в среднем россиянки хранят на одном банковском вкладе 468 тысяч рублей, в то время как для россиян этот показатель составляет 439 тысяч.

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