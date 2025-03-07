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14:05, 7 марта 2025Экономика

В России сравнили богатства мужчин и женщин

«Финуслуги»: Женский депозит в России оказался больше мужского
Кирилл Луцюк

Фото: AS Inc / Shutterstock / Fotodom

В среднем россиянки хранят на одном банковском вкладе 468 тысяч рублей, в то время как для мужчин этот показатель составляет 439 тысяч. Это выяснили эксперты маркетплейса «Финуслуги». Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что за год средний размер сбережений (сумма на всех вкладах) женщин на «Финуслугах» вырос на 13,3 процента. Если в начале марта 2024 года он составлял 1,1 миллиона рублей, то в марте 2025 года речь идет уже о 1,3 миллиона. При этом у мужчин средний размер сбережений вырос только на 9,3 процента и дошел за год до 1,4 миллиона рублей.

Также выяснилось, что в среднем на одну женщину приходится 2,8 вклада, на одного мужчину — 3,2.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года средний размер вкладов россиян увеличился почти на 22 процента в сравнении с показателем за 2023-й и к концу декабря вырос до полумиллиона рублей. Самый большой прирост продемонстрировали краткосрочные вклады (на один месяц).

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