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08:06, 7 марта 2025Россия

В России рассказали о скрытой войне Трампа

Дугин: Трамп начал войну против американского глубинного государства
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп начал войну против американского либерал-глобалистского «глубинного государства» с целью его уничтожения. О скрытой войне лидера Белого дома рассказал российский философ Александр Дугин, передает «Царьград».

«Глубинному государству объявлена война на уничтожение. Трамп взял курс на его ликвидацию. Трамписты продолжают громить именно глубинное государство, разрушать, а не просто переподчинять его», — считает он.

По его словам, Трамп выдвинул свой ответ идеологии либерал-глобалистов — MAGA-идеологию (Make America Great Again — прим. «Ленты.ру»), строящуюся на кардинально иных принципах, среди которых следование традиционным ценностям, защита от массовой миграции и адекватный взгляд на гендерные роли. После возвращения в Белый дом Трамп сразу стал назначать своих сторонников на ключевые посты, начав «консервативную революцию» в США.

Ранее Дугин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и другие европейские политики однажды предстанут перед трибуналом. По его словам, в США уже возбуждены уголовные дела против либералов и глобалистов, и подобные процессы ожидают и страны Европы.

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