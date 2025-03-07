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13:25, 7 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе с мужчиной расправились в собственном гараже

В Новой Москве в собственном гараже обнаружили мужчину с огнестрельным ранением
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Новой Москве в собственном гараже расправились ч мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 7 марта в гараже на даче в поселке Рязановское было обнаружено мужское тело с огнестрельным ранением головы. Пострадавшим оказался 38-летний Дмитрий Ляманов. Оружия рядом не найдено, речь идет о расправе. Известно, что мужчина был индивидуальным предпринимателем и занимался недвижимостью.

Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления подозреваемого и его задержания.

Ранее сообщалось, что россиянин пришел к врачу на прием и угрожал топором и битой за неправильное лечение.

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