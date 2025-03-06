Россиянин пришел к врачу на прием и угрожал топором и битой за неправильное лечение

В Котласе задержан мужчина, угрожавший убить топором врача из-за лечения

В Котласе задержан 38-летний местный житель, который угрожал врачу-травматологу расправиться с ним с помощью топора и биты из-за лечения. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации канала, фигурант был неоднократно ранее судим, среди его статьей была и 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас в отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). По ней ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным Baza, ЧП произошло 4 марта. Тогда вооруженный мужчина пришел в поликлинику. Он спрятал топор под курткой, а биту использовал в качестве трости. Он сообщил, что хочет проведать врача-травматолога и пошел к нему в кабинет. Внутри пациент устроил скандал и заявил доктору, что собирается с ним расправится за плохое лечение. После этого он убежал из медучреждения.

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