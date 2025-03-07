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20:48, 7 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали несовершеннолетнюю за попытку диверсии

В Архангельской области задержали несовершеннолетнюю за попытку диверсии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Архангельской области задержали несовершеннолетнюю за попытку диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 281 («Покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, 16-летняя девушка из Новодвинска по заданию куратора за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей незаконно проникла на территорию одной из электроподстанций в Архангельске и попыталась ее поджечь. По независящим от нее причинам довести преступный умысел до конца ей не удалось.

В ходе допроса она во всем созналась и рассказала, что хотела таким образом заработать, откликнувшись на предложение в одном из мессенджеров. У нее обнаружены и изъяты средства коммуникации с перепиской.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за попытку устроить взрыв на железнодорожной подстанции по заданию СБУ.

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