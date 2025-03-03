Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 3 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за попытку устроить взрыв на железнодорожной подстанции по заданию СБУ

Установивший СВУ на железнодорожной подстанции в Ярославле получил 20 лет тюрьмы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ярославский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы Ивана Хрипко, причастного к подготовке диверсии на железнодорожной подстанции Филино в Ярославле по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области.

Мужчина 2000 года рождения признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 30 и 281 («Покушение на диверсию»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ. Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Хрипко также выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Дежурный тяговой подстанции Филино нашел самодельное взрывное устройство (СВУ) 27 декабря 2023 года. Спустя несколько дней сотрудники ФСБ задержали и подозреваемого в преступлении — им оказался 23-летний молодой человек. Он во всем признался.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объявил о готовности к встрече с Трампом

      Объявлены города проведения VK Fest 2025

      В США рассказали о замолкающих самых больших пушках Киева

      Одна из самых опасных стран мира захотела запустить прямые рейсы с Россией

      В России мэр выдал квартиру мигрантам в обход семей местных жителей и разгневал горожан

      15-летняя россиянка надела все черное и бесследно исчезла

      Стало известно место нового Большого Московского цирка

      Способность Трампа остановить военную помощь Украине оценили

      Рост цен на золото позволил ЦБ одной страны в Европе получить рекордную прибыль

      ВС России вошли в село в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше