Россиянина осудили за попытку устроить взрыв на железнодорожной подстанции по заданию СБУ

Установивший СВУ на железнодорожной подстанции в Ярославле получил 20 лет тюрьмы

Ярославский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы Ивана Хрипко, причастного к подготовке диверсии на железнодорожной подстанции Филино в Ярославле по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области.

Мужчина 2000 года рождения признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 30 и 281 («Покушение на диверсию»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ. Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Хрипко также выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Дежурный тяговой подстанции Филино нашел самодельное взрывное устройство (СВУ) 27 декабря 2023 года. Спустя несколько дней сотрудники ФСБ задержали и подозреваемого в преступлении — им оказался 23-летний молодой человек. Он во всем признался.

