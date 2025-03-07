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14:07, 7 марта 2025Экономика

В Санкт-Петербурге начал работать «Подорожник»

В Санкт-Петербурге запустили виртуальную карту «Подорожник» для оплаты проезда
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге запустили виртуальную карту «Подорожник» для оплаты проезда на наземном транспорте и метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова.

По словам главы города, тестирование мобильного приложения успешно завершилось, теперь его могут скачать все пассажиры. Приложение позволяет приобрести билеты, а также пополнить виртуальную карту в режиме «онлайн» без необходимости активировать билет. Кроме того, пользователи смогут посмотреть историю платежей и поездок.

В приложении можно купить любой вид билетов, включая проездные для метро и наземного транспорта, 90-минутные или суточные. В будущем планируется добавить и льготные билеты.

Ранее в метро Санкт-Петербурга запустили оплату проезда по биометрии. Сейчас новая технология работает на двух станциях — «Гостиный двор» и «Площадь Восстания».

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