В США назвали преждевременными разговоры о возвращении бизнеса в Россию

В Минфине США посчитали слишком ранними обсуждения о возвращении бизнеса в РФ

Обсуждать возможность возвращения американских компаний на российский рынок еще слишком рано, считает министр финансов США Скотт Бессент. Такое заявление он сделал в прямом эфире телекомпании CNBC, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп в данный момент активно занимается урегулированием конфликта на Украине, указал Бессент. Ситуация, по его словам, является меняющейся и динамичной. Многие относятся к этому так, будто мирный договор по Украине уже заключен, однако этот этап еще не достигнут, дал понять он.

Разговоры о возвращении бизнеса, как следует из слов главы Минфина, можно будет вести позже. В данный момент Трамп пытается говорить с обеими сторонами конфликта, в том числе за кулисами он общается с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал министр.

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что в текущем году в страну могут вернуться до пяти компаний из США. Американский бизнес сможет принять такое решение в том случае, если будет подписано мирное соглашение по Украине, пояснил он. Речь в основном идет о компаниях, занятых в сегменте товаров повседневного спроса, дал понять Эйджи.