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12:25, 7 марта 2025Интернет и СМИ

В США заявили о парадоксе переговоров Зеленского с Трампом

WP: Зеленскому срочно нужно прекращение огня, поскольку ВСУ истощены
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены, и президент республики Владимир Зеленский нуждается в срочном прекращении огня. Об этом в материале для базирующейся в США газеты The Washington Post (WP) заявил обозреватель Дэвид Игнатиус.

«Вот парадокс, лежащий в основе переговоров: хотя президент Украины Владимир Зеленский ощетинился в ответ на давление [президента США Дональда] Трампа, он остро нуждается в прекращении огня. Его силы утомлены, истощены и в ближайшие шесть месяцев они могут начать сдавать», — говорится в материале.

Вместе с тем автор статьи назвал безобразной сценой прошедшую 28 февраля в Белом доме встречу глав США и Украины, в ходе которой между ними произошел конфликт. Игнатиус также счел, что Трамп жестко обошелся с Зеленским.

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