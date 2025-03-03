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15:01, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Конфликт Зеленского с Трампом назвали признаком распада коллективного Запада

WP: Конфликт Зеленского с Трампом может указывать на распад коллективного Запада
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Brian Snyder / Reuters

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом может быть признаком, указывающим на распад коллективного Запада. Такое мнение в колонке для американской газеты The Washington Post (WP) выразил обозреватель Ишан Тарур.

В материале под заголовком «Трамп и конец геополитического "Запада"» автор назвал перепалку между политиками возможной поворотной точкой в истории. «Вероятно, Дональду Трампу и Джею Ди Вэнсу нравится шокировать Европу, но их коллеги по ту сторону океана уже смиряются с крахом объединенного Запада», — рассудил Тарур.

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Обозреватель добавил, что конфликт на Украине в свое время сплотил Запад, поскольку страны объединились, чтобы помочь Киеву. «Эта поддержка может продолжиться, но, вероятно, без Трампа, который никогда не придавал большого значения традиционным партнерским отношениям США», — говорится в материале.

Кроме того, по мнению автора, Трамп в его стремлении к более узкому видению американских интересов «переворачивает страницу эпохи».

Ранее колумнист Дебора Хэйнс в статье для Sky News назвала ссору Трампа и Зеленского катастрофой для Украины и триумфом для России. Она также выразила мнение, что помощь США имеет решающее значение для того, чтобы Киев выстоял в конфликте с Москвой.

Встреча Зеленского с Трампом и Вэнсом состоялась в Белом доме 28 февраля. После того как американский президент заявил, что Киеву необходимо идти на компромиссы, между политиками начался конфликт. В результате церемония подписания соглашения об ископаемых была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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