В Туве пообещали поддержать семью эвакуировавшей погибшего мужа с поля боя медика

Глава Тувы Ховалыг поддержит семью медика, эвакуировавшей тело мужа с поля боя

Глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал поддержку семье медика Айдысмаа Монгуш. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик обратил внимание на рассказ женщины о том, как ей довелось в зоне специальной военной операции (СВО) эвакуировать тело собственного мужа. «Айдысмаа Аясовна поделилась своей историей, которая никого не оставила равнодушным. Все вместе будем поддерживать семью Монгуш и дальше», — заявил он.

Монгуш, у которой трое детей, 6 марта рассказала президенту России Владимиру Путину, что в 2023 году ее муж решил стать участником СВО, и Айдысмаа по примеру мужа, имея медицинское образование, также решила уехать в зону спецоперации. «Мы не виделись больше года. К большому сожалению, мне пришлось эвакуировать тело своего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой», — сказала она.