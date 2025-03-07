Виктория Бекхэм прошлась по улице в облегающем наряде без бюстгальтера

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 50-летнюю знаменитость в светло-коричневых брюках со стрелками, облегающий лонгслив и джемпер поверх него. На размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от бюстгальтера. В качестве аксессуаров она выбрала массивную бежевую сумку на длинном ремешке и солнцезащитные очки.

В октябре наряд Виктории Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку». Жена футболиста Дэвида Бекхэма попала в объективы уличных фотографов в Лондоне.