Вложения в акции ЕС взлетели на фоне роста трат на оборону

Инвестирующие в европейские акции фонды зафиксировали рекордный приток средств

Приток средств в европейские акции оказался рекордным за последнее десятилетие, сообщили в Bank of America. Вложения инвесторов взлетели на фоне ожиданий роста расходов стран Евросоюза на оборону, узнал Bloomberg.

В начале февраля приток средств в фонды, вкладывающие средства в европейские акции, оказался на уровне 12 миллиардов долларов, указали представители банка. Такой показатель стал рекордным с августа 2015 года, пояснили они. Размер вложений в акции ЕС сейчас сопоставим с цифрами, которые аналитики фиксировали до февраля 2022 года.

В феврале Польша, Латвия, Эстония и Литва потребовали от ЕС вдвое увеличить расходы на оборону, направив на военные цели более 100 миллиардов евро. После решения президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине власти стран ЕС заявили о намерении выделить Киеву сотни миллиардов долларов.

В начале марта AFP сообщило, что страны ЕС согласовали планы по привлечению 800 миллиардов евро на оборону. Такую инициативу озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, план по «перевооружению Европы» должен включать инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины.