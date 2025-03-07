Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 7 марта 2025Экономика

Вложения в акции ЕС взлетели на фоне роста трат на оборону

Инвестирующие в европейские акции фонды зафиксировали рекордный приток средств
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Staff / Reuters

Приток средств в европейские акции оказался рекордным за последнее десятилетие, сообщили в Bank of America. Вложения инвесторов взлетели на фоне ожиданий роста расходов стран Евросоюза на оборону, узнал Bloomberg.

В начале февраля приток средств в фонды, вкладывающие средства в европейские акции, оказался на уровне 12 миллиардов долларов, указали представители банка. Такой показатель стал рекордным с августа 2015 года, пояснили они. Размер вложений в акции ЕС сейчас сопоставим с цифрами, которые аналитики фиксировали до февраля 2022 года.

В феврале Польша, Латвия, Эстония и Литва потребовали от ЕС вдвое увеличить расходы на оборону, направив на военные цели более 100 миллиардов евро. После решения президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине власти стран ЕС заявили о намерении выделить Киеву сотни миллиардов долларов.

В начале марта AFP сообщило, что страны ЕС согласовали планы по привлечению 800 миллиардов евро на оборону. Такую инициативу озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, план по «перевооружению Европы» должен включать инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    США задержали возможного организатора теракта в «Крокусе»

    Путин поздравил Вучича с 55-летием

    Трамп поставил под сомнение договор с Канадой о границах

    Медведев назвал приведшее к началу СВО событие

    Футболист ЦСКА назвал сумму ежемесячных трат

    Агата Муцениеце объяснилась за вечно красный нос

    Раскрыто возможное наказание для задержанной за неуплату налогов Митрошиной

    Россиянин избил сына штангой от душевой шторы до сотрясения мозга из-за компьютера

    Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии

    Президент Белоруссии угостил делегацию из Мьянмы картофельной бабкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше