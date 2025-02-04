Песков: Рост военных расходов вводит экономику ЕС в предкризисное состояние

Увеличение Евросоюзом военных расходов вводит экономику ЕС в предкризисное состояние и негативно скажется на каждом европейце. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, речь идет об «очень серьезной зоне дискомфорта». «Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться», — указал он причину дальнейших ухудшений в европейской экономике.

Песков напомнил, что в Европе сейчас превалирует милитаристский подход, при котором под предлогом якобы исходящей от России угрозы «раздувают военные и оборонные расходы».

Как писал на прошлой неделе Bloomderg, Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Евросоюза удвоить траты на оборону, выделив более 100 миллиардов евро на военные нужды. В другом материале агентства со ссылкой на экспертов указывалось, что, как следует из текущих данных, экономика еврозоны находится в стагнации и пробудет в ней еще какое-то время.

В частности, крупнейшая экономика Европы, немецкая, сократилась в 2024 году на 0,2 процента после снижения в 2023-м на 0,3 процента. Резкого роста ВВП не ждут в Германии и в текущем году.