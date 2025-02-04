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12:35, 4 февраля 2025Мир

В Кремле заявили о доминировании в Европе милитаристского подхода

Песков: В Европе сейчас доминирует милитаристский подход
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

В странах Европы сейчас доминирует милитаристский подход. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим, что в Европе сейчас доминирует такой милитаристский подход. Под предлогом эфемерной угрозы, которая исходит от России, раздувают военные и оборонные расходы», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, увеличение расходов Европейского союза (ЕС) на оборону ведет к предкризисному состоянию экономики. Это негативно отразится на каждом европейце.

«Делается это вместо того, чтобы задуматься, нужно ли принимать во внимание озабоченность России по безопасности и пойти на диалог с Россией», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее депутат Европейского парламента от Германии Гуннар Бек заявил, что лидеры ЕС пугают население «российской угрозой» для оправдания помощи Киеву. По словам депутата, большинство обычных европейцев не считают Россию источником угрозы, их больше волнуют внутренние дела родных стран.

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