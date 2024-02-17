Депутат ЕП Бек: лидеры ЕС пугают население Россией для оправдания помощи Киеву

Лидеры Евросоюза пугают население российской угрозой для оправдания помощи Киеву. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек, его слова приводят «Известия».

По мнению депутата, в большинстве своем обычные европейцы не считают Россию источником угрозы и больше всего их волнуют внутренние дела родных стран.

«Наши лидеры пытаются найти любую причину для поиска виновных в данной ситуации, и текущий конфликт на Украине как раз подходит для оправдания политики, которая намеренно снижает уровень жизни населения по всей Европе», — объяснил Бек.

Среди занимающих европейцев проблем депутат назвал инфляцию, миграционный кризис и растущий прожиточный минимум.

Ранее в февраля ABC News со ссылкой на источники сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России намерении разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.