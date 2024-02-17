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15:29, 17 февраля 2024Мир

В Европарламенте объяснили смысл запугивания российской угрозой

Депутат ЕП Бек: лидеры ЕС пугают население Россией для оправдания помощи Киеву

Фото: Remo Casilli / Reuters

Лидеры Евросоюза пугают население российской угрозой для оправдания помощи Киеву. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек, его слова приводят «Известия».

По мнению депутата, в большинстве своем обычные европейцы не считают Россию источником угрозы и больше всего их волнуют внутренние дела родных стран.

«Наши лидеры пытаются найти любую причину для поиска виновных в данной ситуации, и текущий конфликт на Украине как раз подходит для оправдания политики, которая намеренно снижает уровень жизни населения по всей Европе», — объяснил Бек.

Среди занимающих европейцев проблем депутат назвал инфляцию, миграционный кризис и растущий прожиточный минимум.

Ранее в февраля ABC News со ссылкой на источники сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России намерении разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.

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