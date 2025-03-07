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20:27, 7 марта 2025Ценности

Внешность 54-летнего Мэтта Деймона на фото папарацци вызвала ажиотаж в сети

Мария Винар

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Американский актер Мэтт Деймон попал в объектив папарацци и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

54-летний артист был замечен в аэропорту Греции. Отмечается, что он прилетел на съемки нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея».

Деймон предстал перед камерами в черной толстовке с капюшоном, синих джинсах, белых кроссовках и бейсболке. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что знаменитость теперь носит седую бороду и усы.

Читатели портала удивились внешности актера и начали обсуждать ее в комментариях под материалом. «Господи, он выглядит так, будто он на "Оземпике"», «Когда звезды стареют, всегда выглядят такими неряшливыми», «Мне пришлось долго и упорно думать, кто это», «Здесь он больше похож на владельца таверны», «К сожалению, мы все стареем», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что поклонники восхитились внешностью британского музыканта, бывшего барабанщика группы The Beatles Ричарда Старки, более известного как Ринго Старр.

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