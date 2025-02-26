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18:16, 26 февраля 2025Ценности

В сети восхитились внешностью 84-летнего Ринго Старра на сцене

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Jason Kempin / Getty Images

В сети восхитились внешностью британского музыканта, бывшего барабанщика группы The Beatles Ричарда Старки, более известного как Ринго Старр. Соответствующее видео появилось в аккаунте @historyrock_ в соцсети X (бывший Twitter).

84-летнего артиста запечатлели на сцене во время выступления в Нэшвилле, США. Он предстал перед камерами в черном наряде, который включал в себя приталенную куртку, узкие брюки и водолазку. Также музыкант надел очки с коричневыми линзами и ремень с застежкой в виде пацифика — международного символа мира.

Зрители оценили ролик в комментариях. «Ринго выглядит фантастически», «Не стареет», «Для 84 лет выглядит невероятно», «Потрясающий внешний вид и потрясающее выступление», «Выглядит лучше большинства 50-летних», — заявили юзеры.

В ноябре 2024 года в сети также восхитились внешностью одного из основателей The Beatles, британского музыканта, писателя и продюсера Пола Маккартни на премьере фильма Beatles '64 в театре Hudson Theatre в Нью-Йорке, США.

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