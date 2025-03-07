Врачи пополнили список передающихся половым путем заболеваний

Врачи Мельбурнского центра сексуального здоровья переквалифицировали бактериальный вагиноз в инфекцию, передающуюся половым путем (ИППП), и предупредили о заразности этого заболевания. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты объяснили, что бактериальный вагиноз — заболевание, спровоцированное ростом патогенных бактерий во влагалище, которое сопровождается зудом, жжением, рыбным запахом от гениталий и обильными серыми или белыми выделениями. По их словам, заразиться им могут только женщины. Теперь это заболевание классифицируется как ИППП, поскольку основным путем его распространения является секс.

Врачи предупредили, что бактериальный вагиноз может привести к бесплодию, преждевременным родам и смерти новорожденного. Кроме того, заболевание повышает заражения другими ИППП. По оценкам ВОЗ, бактериальный вагиноз есть у трети женщин во всем мире, то есть примерно у 1,3 миллиарда человек

«Мы давно подозревали, что это инфекция, передающаяся половым путем, потому что она имеет такой же инкубационный период после полового акта, как и большинство ИППП, и связана с теми же факторами риска, что и хламидиоз: например, смена сексуального партнера и неиспользование презервативов», — рассказала профессор Мельбурнского центра сексуального здоровья Катриона Брэдшоу. Она выразила надежду на то, что мужчины тоже будут проходить лечение, если у их партнерш диагностируют бактериальный вагиноз. Это позволит значительно снизить частоту рецидивов, уверена профессор.

Ранее эксперт в области венерических заболеваний Бьянка Данн объяснила причины роста интимных болезней. По ее словам, заболевания, передающиеся половым путем, становятся неизлечимыми из-за устойчивости новых штаммов к антибиотикам.