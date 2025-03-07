«РВ»: ВС России начали штурм села Малая Локня в Курской области

Вооруженные силы России начали штурм села Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Бойцы 34-й бригады вытесняют солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из северного района села и из руин зданий. Кроме того, ликвидируются минометы, поддерживающие пехоту ВСУ.

«В боях в Курском приграничье сегодня были полностью зачищены опорники и блиндажи вместе с боевиками ВСУ в районе Малой Локни», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что элитная рота ВСУ «Магура» бесследно исчезла под Курском. Военнослужащих отправили отбивать хутор Никольский на северном выступе боевиков в Суджанском районе, теперь от 100 до 200 человек объявили пропавшими без вести.