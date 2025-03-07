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12:43, 7 марта 2025Бывший СССР

ВС России прорвались к дороге на Суджу

Российские войска смогли прорваться к дороге на Суджу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации смогли прорваться к дороге на Суджу. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«По данным "Иди и смотри", Российская армия смогла прорваться к дороге на Суджу на границе Сумской и Курской областей», — указано в сообщении.

Отмечается, что основная трасса полностью взята под огневой контроль ВС России, таким образом ситуация со снабжением Вооруженных сил Украины в Курской области становится критической.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают серьезные сложности на юге от Суджи. По информации военблогеров, российские войска продвинулись в населенный пункт Куриловка и продолжают идти вдоль Холодного Яра на глубину до четырех километров.

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