ВС России прорвались к дороге на Суджу

Российские войска смогли прорваться к дороге на Суджу

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации смогли прорваться к дороге на Суджу. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«По данным "Иди и смотри", Российская армия смогла прорваться к дороге на Суджу на границе Сумской и Курской областей», — указано в сообщении.

Отмечается, что основная трасса полностью взята под огневой контроль ВС России, таким образом ситуация со снабжением Вооруженных сил Украины в Курской области становится критической.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают серьезные сложности на юге от Суджи. По информации военблогеров, российские войска продвинулись в населенный пункт Куриловка и продолжают идти вдоль Холодного Яра на глубину до четырех километров.