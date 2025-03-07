Женщина пожаловалась на домогательства группы призраков

Женщина из Таиланда обратилась в полицию из-за сексуального насилия со стороны группы призраков. Об этом пишет The Thaiger.

52-летняя жительница Бангкока по имени Нин на протяжении последних двух лет обратилась в полицию не менее десяти раз, сообщая правоохранителям, что страдает от домогательств и насилия десяти мужчин-невидимок, которые живут в ее доме. По словам Нин, они обладают мощными паранормальными способностями и могут гипнотизировать и мучить ее.

Полицейские не раз проверяли ее дом, а саму Нин отправляли на осмотр к врачам. Однако никаких физических доказательств нападений обнаружено не было, а пятна в доме, на которые ссылалась «жертва», не имели отношения к телесным жидкостям. Несмотря на это, Нин настаивала на дополнительном расследовании. В конце концов после осмотра у психиатра в 2023 году оказалось, что женщина страдает от шизофрении. При этом Нин отказывалась от лечения и продолжила искать способы доказать свою версию о призраках властям.

В какой-то момент она стала говорить, что в деле сможет разобраться только Кан Джом Пхаланг, детектив и борец за справедливость, который получил известность благодаря популярному аккаунту в соцсетях, где он рассказывает о помощи людям. В конце концов целая группа под руководством Кан Джом Пхаланга в сопровождении советника министра здравоохранения Танакрита Джитарерата отправилась в дом Нин 2 марта в надежде убедить женщину начать лечение.

После визита к Нин Кан Джом Пхаланг сообщил, что совместно с Министерством здравоохранения будут приняты меры для дальнейшей госпитализации Нин, чтобы избежать опасных инцидентов и помочь женщине выздороветь.

Ранее сообщалось, что британская певица Адель упомянула о живущих в ее доме призраках, что сделало его непригодным для продажи. Владелец дома не может избавиться от недвижимости уже больше десяти лет.