Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:35, 7 марта 2025Из жизни

Женщина пожаловалась на домогательства группы призраков

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Otan / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Таиланда обратилась в полицию из-за сексуального насилия со стороны группы призраков. Об этом пишет The Thaiger.

52-летняя жительница Бангкока по имени Нин на протяжении последних двух лет обратилась в полицию не менее десяти раз, сообщая правоохранителям, что страдает от домогательств и насилия десяти мужчин-невидимок, которые живут в ее доме. По словам Нин, они обладают мощными паранормальными способностями и могут гипнотизировать и мучить ее.

Полицейские не раз проверяли ее дом, а саму Нин отправляли на осмотр к врачам. Однако никаких физических доказательств нападений обнаружено не было, а пятна в доме, на которые ссылалась «жертва», не имели отношения к телесным жидкостям. Несмотря на это, Нин настаивала на дополнительном расследовании. В конце концов после осмотра у психиатра в 2023 году оказалось, что женщина страдает от шизофрении. При этом Нин отказывалась от лечения и продолжила искать способы доказать свою версию о призраках властям.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Все соглашались выступать в этом цирке» Скучающий психопат выдал себя за серийного убийцу. Почему ему все поверили?
«Все соглашались выступать в этом цирке»Скучающий психопат выдал себя за серийного убийцу. Почему ему все поверили?
21 июня 2020

В какой-то момент она стала говорить, что в деле сможет разобраться только Кан Джом Пхаланг, детектив и борец за справедливость, который получил известность благодаря популярному аккаунту в соцсетях, где он рассказывает о помощи людям. В конце концов целая группа под руководством Кан Джом Пхаланга в сопровождении советника министра здравоохранения Танакрита Джитарерата отправилась в дом Нин 2 марта в надежде убедить женщину начать лечение.

После визита к Нин Кан Джом Пхаланг сообщил, что совместно с Министерством здравоохранения будут приняты меры для дальнейшей госпитализации Нин, чтобы избежать опасных инцидентов и помочь женщине выздороветь.

Ранее сообщалось, что британская певица Адель упомянула о живущих в ее доме призраках, что сделало его непригодным для продажи. Владелец дома не может избавиться от недвижимости уже больше десяти лет.

    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали план по защите неба Украины

    В России оценили идею Трампа об отказе от ядерного оружия

    В Раде посоветовали Зеленскому обратить внимание на недавнее заявление Трампа

    В Словакии отвергли предложение Франции по защите Европы

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в микроюбке

    Российский посол назвал ключевое условие мира на Украине

    В новом логотипе европейского перевооружения увидели анус

    В Сирии началось восстание сторонников Асада

    Женщина пожаловалась на домогательства группы призраков

    Названы сроки исчезновения крупнейшей озоновой дыры Земли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше