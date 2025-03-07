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18:52, 7 марта 2025Россия

Житель российского региона подорвался на растяжке

Врио губернатора Хинштейн: Житель Курской области подорвался на растяжке
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель Курской области подорвался на растяжке. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Как рассказал чиновник, у пострадавшего диагностированы раны шеи, грудной клетки и перелом. Хинштейн призвал жителей региона не ездить в приграничье, пока там не станет безопасно.

«Уважаемые жители, в наших приграничных районах сегодня по-прежнему опасно! Прошу каждого быть крайне внимательным», — написал он.

Ранее сообщалось, что два человека были госпитализированы после взрыва в российском поселке.

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