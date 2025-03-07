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07:57, 7 марта 2025Бывший СССР

Жительница Новогродовки рассказала о заминированных украинскими военными продуктах

Беженка Махатенко: В Новогродовке ВСУ при отступлении минировали продукты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отступлением из Новогродовки в Донецкой народной республике минировали продукты питания. Об этом РИА Новости сообщила беженка Елена Махатенко.

Она рассказала, что лично видела, как ВСУ минировали места, где хранилась еда. «Люди на это велись – надо же было как-то продукты добывать», — вспомнила очевидец. При этом она отметила, что не знает, были ли жертвы из-за этих ловушек.

Новогродовка перешла под контроль Вооруженных сих России в сентябре 2024 года. Позднее жители рассказали, что бойцы ВСУ расстреляли там четверых убегавших детей.

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