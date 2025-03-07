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12:06, 7 марта 2025Культура

Звезда сериала «Спасатели Малибу» найдена мертвой в своем доме

Ушла из жизни звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах
Ольга Коровина

Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Американская актриса Памела Бах, известная по роли в сериале «Спасатели Малибу», найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным источника, близкие 62-летней артистки забили тревогу, поскольку Бах перестала выходить на связь. Прибывшие в дом актрисы медики констатировали ее смерть. Издание сообщает, что Памела совершила самоубийство.

Бывший муж Бах, актер Дэвид Хассельхофф прокомментировал случившееся: «Наша семья глубоко опечалена смертью Памелы. Мы благодарны за вашу любовь и поддержку в это трудное время, но просим уважать наше право на частную жизнь».

Ранее сообщалось, что режиссер комедии «Каникулы президента» Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности.

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