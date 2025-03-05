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20:16, 5 марта 2025Культура

Режиссер фильма про президента России умер в возрасте 48 лет

Режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов ушел из жизни в возрасте 48 лет
Андрей Шеньшаков
Илья Шерстобитов

Илья Шерстобитов. Кадр: Институт кино и телевидения (ГИТР) / YouTube

Режиссер комедии «Каникулы президента» Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, режиссер часто жаловался на аритмию и сильную усталость, кроме того, у него было пониженное давление. Сообщается, что в пятницу он вернулся домой после съемок своего нового сериала, после чего ему стало плохо. Скорая помощь экстренно госпитализировала Шерстобитова в одну из московских клиник, но медики не смогли спасти его.

Помимо съемок фильма «Каникулы президента», он был известен также продюсерскими работами: сериалами «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Также Шерстобитов был мастером режиссерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР).

Ранее стало известно, что режиссер Кононов умер на борту самолета во время перелета из Москвы в Иркутск.

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