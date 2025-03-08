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17:35, 8 марта 2025Мир

В стране НАТО назвали позицию ЕС по Украине нереалистичной

Президент Болгарии Радев заявил, что конфликт на Украине тянет Европу на дно
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент Болгарии Румен Радев назвал нереалистичной позицию Европейского союза (ЕС) «мир через силу». Об этом глава государства сообщил на заседании Европейского совета в Брюсселе, передает его пресс-служба.

«Европа больше не может позволить себе игнорировать реальность и стоять в стороне с пустой надеждой, что она навяжет мир с позиции силы», — приводит ведомство слова президента Радева. Болгарский лидер уточнил, что это не произойдет в ближайшем будущем.

При этом Радев отметил, что Болгария должна модернизировать свою армию и укреплять оборонную промышленность сама, а не по указанию из Брюсселя. Так он отметил вторую задачу, помимо прекращения огня на Украине.

Ранее другой лидер европейской страны-члена НАТОСловакииРоберт Фицо объяснил слова своего соратника о российском Киеве. «Заявление Эрика Калиняка понимаю как циничное замечание, он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать», — заявил глава словацкого кабмина.

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