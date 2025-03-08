Премьер Словакии объяснил слова о российском Киеве

Премьер Словакии Фицо объяснил слова соратника о Киеве, занятом Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил слова своего соратника Эрика Калиняка о «российском Киеве». Его слова цитирует РИА Новости.

В интервью программе «Субботние диалоги» Фицо попросили прокомментировать заявление евродепутата Калиняка о «российском Киеве». «Заявление Эрика Калиняка понимаю как циничное замечание, он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать», — заметил Роберт Фицо. По его словам, Калиняк останется главой команды его советников в кабинете министров.

Журналисты агентства заметили, что оппозиционная партия Progresívne Slovensko раскритиковала слова Эрика Калиняка. Ее представители заявили, что правительство Словакии ухудшает отношения с союзниками.

В начале марта депутат Эрик Калиняк в разговоре с изданием Interez признался, что если бы Россия заняла Киев, то была бы более надежным соседом, чем Украина. Калиняк объяснил, что Словакия часто поддерживала украинских соседей в противостоянии с Москвой, но не получала обратной поддержки в сложных ситуациях.

8 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента России Владимира Путина видным государственником. Также он призвал вести переговоры со всеми сторонами ради решения конфликта на Украине.